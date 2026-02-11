SNOUBORDER SLOMIO VRAT: Stravične vesti! Takmičar doživeo nesreću koja je šokirala javnost
Australijski snouborder Kameron "Kem" Bolton" (35) polomio je dva vratna pršljena na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.
Bolton je tokom treninga u Livinju, doživeo horor pad.
U prvom momentu on nije bio svestan težine povrede, pa je otišao da se odmori. Pošto su bolovi postali nepodnošljivi, Bolton je zatražio medicinsku pomoć.
Dijagnoza je bila stravična - doživeo je prelom vratnih pršljenova.
Bolton je hitno prebačen u bolnicu u Milano.
Prema poslednjim informacijama, on je u svesnom stanju, ali su povrede takve prirode da zahtevaju dugotrajan oporavak i apsolutno mirovanje.
Bolton je bio jedan od najvećih favorita u svojoj disciplini snoubord kros. Iza sebe ima učešće na tri Zimske olimpijske igre, ali će umesto četvrtih Igara, morati da brine o zdravlju.