Australijski snouborder Kameron "Kem" Bolton" (35) polomio je dva vratna pršljena na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Bolton je tokom treninga u Livinju, doživeo horor pad.

Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U prvom momentu on nije bio svestan težine povrede, pa je otišao da se odmori. Pošto su bolovi postali nepodnošljivi, Bolton je zatražio medicinsku pomoć.

Dijagnoza je bila stravična - doživeo je prelom vratnih pršljenova.

Bolton je hitno prebačen u bolnicu u Milano. 

Prema poslednjim informacijama, on je u svesnom stanju, ali su povrede takve prirode da zahtevaju dugotrajan oporavak i apsolutno mirovanje.

Bolton je bio jedan od najvećih favorita u svojoj disciplini snoubord kros. Iza sebe ima učešće na tri Zimske olimpijske igre, ali će umesto četvrtih Igara, morati da brine o zdravlju.

