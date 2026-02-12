Slušaj vest

Zimske olimpijske igre u Italiji ostaće upamćene po mnogo sjajnih rezultata, ali i nesreća koje su sportisti doživeli.

Najpoznatiji slučaj do sada svakako je horor pad Lindzi Von. Ali američka skijašica nije jedini tako težak slučaj.

Australijski snouborder Kameron Bolton je polomio vrat na treningu, dok je njegova koleginica iz Kine Liu Điaju doživela jeziv pad tokom trke.

1/5 Vidi galeriju Vinko Bogataj Foto: Printskrin

Jezive scene sa zimskih sportova neumoljivo nas vraćaju u prošlost i slučaj tada našeg sportiste Vinka Bogataja.

Bez ikakve dileme, Vinko Bogataj je poneo "titulu" najezivijeg pada u istoriji našeg zimskog sporta.

Turneja u ski skokovima je marta 1970. godine stigla do nemačkog Oberstdorfa.

Kada se Bogataj našao na zaletištu za svoj poslednji skok, uslovi su bili dosta loši. Padao je gust sneg, duvao je vetar, a zaletište je zbog leda na njemu bilo brže nego kod prethodnog skoka, pa će to dovesti do velikih problema za ovog skakača.

Uz loše uslove, Bogataj je na taj skok čekao dosta dugo, zbog čega mu je polako padala koncentracija, što će dovesti do jezivog incidenta.

Odmah kada se pustio sa početka zaletišta, shvatio je da je ono dosta brže nego prethodno i pošto je išao prebrzo pokušavao je da uspori svoj zalet ili ga potpuno zaustavi, kako ne bi pao prilikom odraza. Ipak, dok to pokušava, gubi ravnotežu i pada na stranu, a potom velikom brzinom leti sa zaletišta na leđa pravo u publiku, koja se nalazila pored zaletišta i doskočišta.

Usledili su jezivi trenuci, Bogataj se prilikom pada odbijao od zemlje i odlazio niz brdo, delovavši kao da je ozbiljno povređen i da je bez svesti.

Njemu je prilikom pada ispala i kaciga, ali se desilo pravo čudo. Vinko je u tom incidentu prošao "samo" sa potresom mozga i prelomom skočnog zgloba. Iako su povrede teže prirode, pravo je čudo da nije još teže stradao jer je snimak pada zaista jeziv.

"Čekao sam 15-20 minuta pre tog skoka, bilo mi je dosta hladno i fizički nisam bio baš najbolje. U jednom trenutku nisam najbolje kontrolisao skiju, ali sam mislio da imam dovoljno vremena do kraja zaletišta. Međutim, išao sam brzinom od oko 100 km/h i od tog trenutka više se uopšte ne sećam šta se događalo", govorio je kasnije Bogataj o svom padu.

Zanimljivo je, međutim, da mu je ovaj pad doneo planetarnu popularnost koje on nije bio ni svestan dugo vremena.

Sticajem okolnosti tog dana je na skakaonici bila ekipa američke ABC televizije. Snimili su njegov pad i potom odlučili da on, tako jeziv, bude redovni deo emisije pod nazivom "Agonija neuspeha".

Snimak pada ovog Slovenca će u toj emisiji biti emitovan više od 1.500 puta. Bogataj je dobio nadimak "Ikona nesreće". A svega toga nije bio svestan punih 11 godina, odnosno do 1981. godine, kada je dobio poziv da prisustvuje obeležavanju 20 godina emitovanja te čuvene emisije.

Bogataj je na prijemu dobio ovacije publike i ostalih sportista, a koliko je bio popularan govori i podatak da mu je prišao i legendarni Muhamed Ali sa željom da ga upozna.