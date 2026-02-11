Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na gostujućem terenu u Herceg Novom Jadran 15:12, u poslednjem, šestom kolu Grupe B Lige šampiona.

Novi Beograd su predvodili Vasilije Martinović sa četiri, Nikola Lukić sa tri i Dušan Trtović sa dva gola.

VK Novi Beograd u finalu Kupa Srbije

Najefikasniji kod Jadrana bili su Strahinja Gojković sa četiri i Danil Merkulov sa tri gola.

Novi Beograd je sa tri pobede i tri poraza završio na drugom mestu u grupi i izborio je plasman u TOP 8 fazu takmičenja.

Jadran je treći sa dve pobede i četiri poraza.