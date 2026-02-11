Radnički je završio na trećem mestu u grupi sa 10 bodova i takmičenje nastavlja u Evrokupu
KRAGUJEVČANI ZAUSTVLJENI U ATINI: Vaterpolisti Radničkog porazom od Olimpijakosa završili učešće u LŠ
Vaterpolisti Radničkog poraženi su večeras na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa posle peteraca 14:16, u poslednjem, šestom kolu Grupe A Lige šampiona.Posle regularnog dela rezultat je bio nerešen 11:11.
Najefikasniji kod Radničkog bio je Duško Pijetlović sa tri pogotka.
Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac
Olimpijakos su predvodili Dimitrios Nikolaidis i Janis Funtulis sa po tri gola.
Radnički je završio na trećem mestu u grupi sa 10 bodova i takmičenje nastavlja u Evrokupu.
Olimpijakos je prvi sa 14 bodova i plasirao se u TOP 8 Lige šampiona.
