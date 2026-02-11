Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog poraženi su večeras na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa posle peteraca 14:16, u poslednjem, šestom kolu Grupe A Lige šampiona.Posle regularnog dela rezultat je bio nerešen 11:11.

Najefikasniji kod Radničkog bio je Duško Pijetlović sa tri pogotka.

Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac

Olimpijakos su predvodili Dimitrios Nikolaidis i Janis Funtulis sa po tri gola.

Radnički je završio na trećem mestu u grupi sa 10 bodova i takmičenje nastavlja u Evrokupu.

Olimpijakos je prvi sa 14 bodova i plasirao se u TOP 8 Lige šampiona.

Ne propustiteOstali sportoviRADNIČKI PROTIV OLIMPIJAKOSA U UTAKMICI ODLUKE! Kragujevčani se bore za četvrtfinale Lige šampiona
DAR_7234 copy.jpg
Ostali sportovi"NENIN MEMORIJAL": Osam ekipa na 11. izdanju međunarodnog turnira
nenin memorijal.jpg
Ostali sportoviVATERPOLO LIGA ŠAMPIONA: Radnički posle preokreta pobedio Mladost
profimedia0625057884.jpg
Ostali sportoviSTEVANOVIĆ PRED MLADOST: Izuzetno bitna utakmica za nas
whatsapp-image-20240730-at-11.43.46-am.jpg

Atmosfera na vaterpolo meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir