Vaterpolisti Radničkog poraženi su večeras na gostujućem terenu u Atini od Olimpijakosa posle peteraca 14:16, u poslednjem, šestom kolu Grupe A Lige šampiona.Posle regularnog dela rezultat je bio nerešen 11:11.

Najefikasniji kod Radničkog bio je Duško Pijetlović sa tri pogotka.

Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac

Olimpijakos su predvodili Dimitrios Nikolaidis i Janis Funtulis sa po tri gola.

Radnički je završio na trećem mestu u grupi sa 10 bodova i takmičenje nastavlja u Evrokupu.

Olimpijakos je prvi sa 14 bodova i plasirao se u TOP 8 Lige šampiona.