Francuski par Lorans Furne Bodri i Gijom Sizeron osvojili su u sredu uveče zlatnu medalju u umetničkom klizanju slobodni ples na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Oni su do zlata stigli sa ukupno 225,82 poena.

Srebrnu medalju je osvojio par iz Sjedinjenih Američkih Država, Medison Čok i Evan Bejts, sa 224,39 poena.

Kanadski par Pajper Giles i Paul Porije osvojio je bronzu sa 217,74 poena.

Lorans Furne Bodri i Gijom Sizeron važe za najkontroverzniji par na Zimskim olimpijskim igrama.

Razlog leži u dešavanjima dok su klizali sa bivšim partnerima.

Lorans Furne Bodri je do prošle godine nastupala za Kanadu i Dansku, a onda je po hitnom postupku dobila francusko državljanstvo. A sve kako bi postala partnerka Gijomu.

Sizeron se rastao sa partnerkom Gabrijelom Papadakis, sa kojom je osvojio titulu na ZOI u Pekingu 2022. godine, pet svetskih titula i brdo ostalih medalja. Oni su bili partneri još od detinjstva.

Međutim, rastanak je bio izuzetno žestok. Papadakis je nedavno objavila memoare u kojima je iznela žestoke kritike na račun Sizerona. Opisala je da je njihov odnos bio "neuravnotežen", da se ona osećala "pod njegovom kontrolom" i optužila ga da je "čovek koji voli da kontroliše sve" i da je "zahtevan preko mere".

Sizeron je demantovao navedeno, rekavši da je u pitanju "kampanja kleveta", uoči Zimskim olimpijskih igara.

Papadakis je platila već cenu svojih memoara. Ona je od 2024. godine radila na NBC prenose takmičenja u umetničkom klizanju, ali je zbog sukoba interesa posle objavljenih memoara dobila otkaz.

Ali, još veći skandal je imala Lorans Furne Bodri.

Furne Bodri je ranije bila partnerka kanadskog klizača Nikolaja Sorensena. Sa njim je takođe bila i ljubavna partnerka.

Međutim, par se rastao prošle godine, pošto je Sorensen suspendovan na šest godina nakon optužbe za seksualni napad.

Možda Furne Bodri i Sizeron nisu među najpopularnijim olimpijskim šampionima, ali su u sredu uveče bili najbolji na ledu.