Slušaj vest

Opšti haos na Zimskim olimpijskim igrama nastao je zbog ukrajinskog sportiste Vladislava Geraskeviča.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ga je izbacio sa ZOI i to zvanično potvrdio, a razlog svega je - kaciga.

Prvobitno je MOK zabranio ukrajinskom olimpijcu da se takmiči sa kacigom na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini za vreme sukoba sa Rusijom, a on je to odbio te je izbačen sa ZOI.

Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga, na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca, privukla veliku pažnju javnosti. On je za Rojters izjavio kako su mnogi na njegovoj "kacigi sećanja" bili sportisti, a među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinac Vladislav Geraskevič izbačen sa ZOI Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

MOK se oglasio

MOK se oglasio zbog čega je ova kaciga zabranjena.

"Od samog početka smo se bavili ovim pitanjem i MOK u potpunosti razume želju sportista da se sete onih koji su izgubili živote u tom, ali i u drugim sukobima širom sveta", rekao je portparol MOK-a Mark Adams i zatim je još dodao:

"Moramo da se fokusiramo na sportski učinak i sport uopšte i od suštinskog je značaja da postoje jednaka prava za sve sportiste i da takmičenja ostanu slobodna od svakog uticaja. Ono što smo rekli jeste da ova kaciga nije u skladu sa pomenutim smernicama. Ipak, dozvolićemo mu da tokom takmičenja nosi crni flor oko ruke. On se oglasio na društvenim mrežama, ali smatramo da je ovo dobar kompromis".

BONUS VIDEO: