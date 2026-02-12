UKRAJINAC IZBAČEN SA ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA! Razlog je - KACIGA! Nije želeo da je skine, nastao je OPŠTI HAOS!
Opšti haos na Zimskim olimpijskim igrama nastao je zbog ukrajinskog sportiste Vladislava Geraskeviča.
Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ga je izbacio sa ZOI i to zvanično potvrdio, a razlog svega je - kaciga.
Prvobitno je MOK zabranio ukrajinskom olimpijcu da se takmiči sa kacigom na kojoj su fotografije ljudi koji su stradali u Ukrajini za vreme sukoba sa Rusijom, a on je to odbio te je izbačen sa ZOI.
Geraskevič je takmičar u skeletonu čija je kaciga, na kojoj su neki od stradalih Ukrajinaca, privukla veliku pažnju javnosti. On je za Rojters izjavio kako su mnogi na njegovoj "kacigi sećanja" bili sportisti, a među njima i jedna tinejdžerka dizačica tegova Alina Peregudova, pa zatim još bokser Pavlo Iščenko i hokejaš Oleksij Loginov.
MOK se oglasio
MOK se oglasio zbog čega je ova kaciga zabranjena.
"Od samog početka smo se bavili ovim pitanjem i MOK u potpunosti razume želju sportista da se sete onih koji su izgubili živote u tom, ali i u drugim sukobima širom sveta", rekao je portparol MOK-a Mark Adams i zatim je još dodao:
"Moramo da se fokusiramo na sportski učinak i sport uopšte i od suštinskog je značaja da postoje jednaka prava za sve sportiste i da takmičenja ostanu slobodna od svakog uticaja. Ono što smo rekli jeste da ova kaciga nije u skladu sa pomenutim smernicama. Ipak, dozvolićemo mu da tokom takmičenja nosi crni flor oko ruke. On se oglasio na društvenim mrežama, ali smatramo da je ovo dobar kompromis".
