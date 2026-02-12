Slušaj vest

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) izbacio je reprezentativca Ukrajine Vladislava Geraskeviča sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je odbio da se pridržava smernica o izražavanju stavova sportista.

Ukrajinac, koji se takmiči u skeletonu, želeo je da skrene pažnju javnosti na dešavanja u svojoj zemlji noseći kacigu na kojoj se nalaze fotografije ubijenih sportista tokom rata između Rusije i Ukrajine.

Iako ga je MOK upozorio da je to zabranjeno, Ukrajinac nije želeo da odustane od svoje namere, pa je Međunarodni olimpijski komitet bio prinuđen da ga diskvalifikuje.

"Kaciga sećanja"

Vladislav je smatrao da sportisti stradali u ratu "zaslužuju da budu na stazi."

Ukrajinac Vladislav Geraskevič izbačen sa ZOI Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

"Verujem da imamo puno pravo da nosimo ovu kacigu u takmičenju jer je u potpunosti u skladu sa pravilima. Mislim da MOK nema dovoljno crnih traka da oda počast svim sportistima", prokomentarisao je Ukrajinac predlog "MOK-a" da umesto kacige na ruci nosi crni flor tokom trke.

Na spornoj kacigi nalaze se slike stradalih sportista, među kojima su dizačica tegova Alina Perehudova, bokser Pavlo Iščenko, hokejaš Oleksej Loginov, strelac Oleksej Habarov, plesačica Darija Kurdel, atletičar Ivan Kononenko i skakač u vodu Mikita Kozubenko.

"Neki od njih su bili moji prijatelji", kratko je rekao Geraskevič.

