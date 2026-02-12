Slušaj vest

Novi žestok skandal potresa Zimske olimpijske igre.

Selektor reprezentacije Finske u ski skokovima, Slovenac Igor Medved, izbačen je sa ZOI zbog skandala povezanog sa alkoholom, izvestio je Aftonbladet.

Finski sportisti će do kraja Igara biti bez slovenačkog trenera koji je poslat kući zbog kršenja timskih vrednosti, a stiglo je i burno saopštenje kojim je sve objašnjeno u par rečenica.

- Medved se danas vratio kući. Problem je povezan sa alkoholom. Vrlo ozbiljno shvatamo kršenje pravila i brzo ćemo reagovati - rekao je Jane Haninen, rukovodilac odeljka elitnih sportova pri Finskom olimpijskom komitetu.

Sam Medved uputio je izvinjenje za svoje postupke.

- Napravio sam grešku i duboko mi je žao. Želim da se izvinim celoj finskoj reprezentaciji, sportistima i navijačima. Želim timu mir i spokoj kako bi mogli da se fokusiraju na Olimpijske igre - rekao je 44-godišnji Medved, koji je glavni trener reprezentacije Finske u ski skokovima od leta 2024, a prethodno je radio u selekciji Slovenije.

Igor Medved je nekadašnji reprezentativac Slovenije u ski skokovima i dobro je poznato lice u svetu ovog sporta.

