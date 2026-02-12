UKRAJINAC SE OGLASIO NAKON IZBACIVANJA SA OLIMPIJSKIH IGARA! Njegove reči odzanjaju planetom: Žrtva ovih ljudi vrednija je od svake medalje!
Vladislav Heraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je odbio da se pridržava smernica MOK-a o izražavanju stavova sportista.
Na takmičenju je želeo da nastupi sa kacigom na kojoj se nalaze fotografije ubijenih sportista tokom rata u Ukrajini, Međunarodni olimpijski komitet ga je upozorio da je to zabranjeno, ali Ukrajinac nije imao nameru da odustane, pa je ostao bez akreditacije.
Nakon šokantnog izbacivanja sa ZOI zahvalio se svima na podršci.
"Želim da se zahvalim svima na podršci koju primamo. Zaista je neverovatno kolika je", rekao je Heraskevič.
Pokušao je i da objasni svoju odluku.
"Za mene, žrtva ljudi prikazanih na kacigi znači više od bilo koje medalje – jer su dali ono najdragocenije što su imali. Jedino što želim jeste da im iskažem jednostavno poštovanje", zaključio je on.