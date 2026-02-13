Slušaj vest

Ajlin Gu osvojila je srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u fristajl skijanju u disciplini ženski slopstajl.

To je bila četvrta olimpijska medalja u karijeri za Ajlin Gu, posle dva zlata i jednog srebra sa ZOI u Pekingu 2022. godine.

Ajlin Gu sa srbernom medaljom na ZOI u Milanu i Kortini Foto: Fredrik Sandberg/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ogromna zarada

Međutim, Ajlin Gu ne fascinira samo svojim sportskim rezultatima i lepotom, već i činjenicom da je jedna od najbogatijih sportiskinja koje se takmiče na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Naime, bogatstvo 22-godišnja skijašice procenjeno je na više od 50 miliona dolara.

Ajlin Gu zarađuje ogromne sume novca, ali većina para ne dolazi od skijanja nego od brendiranja i sponzorstava. Njena godišnja zarada je nešto više od 23 miliona dolara. To je suma iz liste najplaćenijih sportistkinja u 2025. godini magazina "Forbes". Guova je četvrta na svetu među ženama po zaradi. Zanimljivo, zarada od takmičenja je samo oko 100.000 dolara tokom jedne sezone, što je manje od 1 odsto ukupnih prihoda. Dakle, zarađuje stotine puta više izvan staze nego na njoj.

Studentkinja i manekenka

Posle uspeha na ZOI u Italiji Ajlin Gu bi mogla i dodatno da poveća zaradu, jer samo pljušte ponude od raznih sponzora. Ova Amerikanka koja je odlučila da se takmiči za Kinu, nije samo sportska ikona, već globalni marketinški fenomen. Trenutno studira na prestižnom univerzitetu Stenforda, a radila je i kao manekenka za "Vogue" i "Louis Vuitton".

Ajlin Gu rođena je 3. septembra 2003. u San Francisku, SAD. Majka joj je Kineskinja, otac Amerikanac. Odrasla je u SAD, ali je 2019. odlučila da se takmiči za Kinu. Ta njena odluka izazvala je veliku pažnju u obe države.

Ajlin Gu tokom priprema pred ZOI Foto: Printskrin/Instagram

Odjavila rodnu Ameriku

Sa samo 18 godina postala je jedna od najvećih zvezda Igara u Pekingu osvojivši dva zlata i jedno srebro, čime je postala prva fristajl skijašica sa tri medalje na jednim ZOI. Uz to, Ajlin Gu je višestruka svetska šampionka, a ima i nekoliko najsjajnijih odličja "X Games" takmičenjima. Poznata je po tehnički zahtevnim trikovima i velikoj stabilnosti pod pritiskom.

Ajlin Gu uživa neverovatnu popularnost u Kini, gde ima status nacionalne heroine. Kada je 2019. odlučila da se takmiči za Kinu, u SAD su to doživeli kao izdaju, posebno u kontekstu pojačanih političkih i trgovinskih tenzija između dve zemlje, te rastućeg rivalstva dve sile, uključujući i sport.

Voli obe države

Zanimljivo u celoj priči je da Kina formalno ne priznaje dvojno državljanstvo, a Ajlin Gu je rođena kao američka državljanka. Novinari su je više puta pitali, da li se odrekla američkog državljanstva, a ona je izbegavala direktan odgovor, što je dodatno podstaklo rasprave i spekulacije. I danas Ajlin tvrdi:

- Ja sam „100% Amerikanka" i "100% Kineskinja“. Sport treba da spaja ljude i svoj izbor ne vidim kao politički čin.

Ajlin Gu pozira sa srebrnom medaljom na ZOI u Milanu i Kortini Foto: Fredrik Sandberg/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trpi stalne kritike iz SAD

Američki kritičari su odluku Ajlin Gu da se takmiči za Kinu podstakli tvrdnjama da je njen motiv bio prvenstveno finansijski. Ona je, s druge strane, govorila da želi da - inspiriše milione mladih devojaka u Kini da se bave zimskim sportovima. Opet, činjenica je da je Kina je ogromno tržište za sponzore, te da je ona prelaskom postala je jedna od najplaćenijih sportistkinja zimskih sportova.

Ajlin Gu tečno govori engleski i mandarinski kineski. Poznata je po samopouzdanju i javnim nastupima. Držala je više tribina posvećenim samopouzdanju i savetima mladim devojkama u sportu. Često je prisutna na modnim događajima i revijama.