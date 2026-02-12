Slušaj vest

Jednu od najlepših priča na Zimskim olimpijskim igrama režirala je Italijanka Federika Brinjone.

Bilo je veliko pitanje da li će se 36-godišnja Federika takmičiti na ZOI posle jezivog pada i horor povrede koju je doživela krajem prošle zime.

U tom udesu je pokidala prednje ukrštene ligamente (ACL) i pritom polomila više kostiju u levoj nozi, te joj je i čitava karijera bila pod velikim znakom pitanja. Na pitanje da li će učestvovati na Zimskim olimpijskim igrama, ona je dala sledeći odgovor:

- Pokušaću, dajem sve od sebe, ali najvažnije mi je da se oporavim i vratim skijanju. Olimpijske igre su velika motivacija, istina je da ima još vremena, ali vreme i brzo prolazi.

Na kraju je uspela da se oporavi, ali ne samo to - već i da osvoji zlatnu medalju! Brinjone se vratila na takmičenja u januaru 2026, praktično u poslednji čas, tik pred ZOI.

Nije se predavala, a na kraju je osvojila zlatnu medalju u ženskom superveleslalomu!

Njoj su ovo pete Olimpijske igre u karijeri, a prethodno je osvojila bronzu u veleslalomu 2018, srebro u veleslalomu 2022 i bronzu u kombinaciji 2022. Sada je ostvarila najveći uspeh u karijeri i u svoju kolekciju dodala je i olimpijsko zlato.

