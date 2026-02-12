Amerikanka Džesi Digins prošla je kroz pakao.
UŽAS
HOROR SCENA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA! Osvojila bronzu i SRUŠILA SE pred svima: Previjala se u JEZIVIM BOLOVIMA, uznemirujući snimak sve šokirao (VIDEO)
Nove horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama.
Amerikanka Džesi Digins osvojila je bronzanu medalju u trci na 10.000 metara u "kros kantriju", iza Fride Karlson i njene sunarodnice iz Švedske, Ebe Anderson, ali su pravi problemi nastali na samom cilju.
Džesi je, očigledno, imala zdravstvenih problema, te se na cilju srušila i previjala se u jezivim bolovima. Držala se Amerikanka za stomak, hitno joj je ukazana pomoć, a jezive fotografije i snimci obišli su planetu.
Džesi Digins Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Pogledajte i kako je sve to izgledalo:
