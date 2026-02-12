Slušaj vest

Nove horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama.

Amerikanka Džesi Digins osvojila je bronzanu medalju u trci na 10.000 metara u "kros kantriju", iza Fride Karlson i njene sunarodnice iz Švedske, Ebe Anderson, ali su pravi problemi nastali na samom cilju.

Džesi je, očigledno, imala zdravstvenih problema, te se na cilju srušila i previjala se u jezivim bolovima. Držala se Amerikanka za stomak, hitno joj je ukazana pomoć, a jezive fotografije i snimci obišli su planetu.

1/6 Vidi galeriju Džesi Digins Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

BONUS VIDEO: