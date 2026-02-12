Slušaj vest

Nove horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama.

Amerikanka Džesi Digins osvojila je bronzanu medalju u trci na 10.000 metara u "kros kantriju", iza Fride Karlson i njene sunarodnice iz Švedske, Ebe Anderson, ali su pravi problemi nastali na samom cilju.

Džesi je, očigledno, imala zdravstvenih problema, te se na cilju srušila i previjala se u jezivim bolovima. Držala se Amerikanka za stomak, hitno joj je ukazana pomoć, a jezive fotografije i snimci obišli su planetu.

Džesi Digins Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

Ne propustiteOstali sportoviDOŽIVELA STRAVIČAN PAD, SVI JE OTPISALI, NAJAVILI KRAJ KARIJERE, A ONDA... TOTALNI PREOKRET! Filmska priča na ZOI: Posle HOROR povrede stigla do najvećeg uspeha
Federika Brinjone
Ostali sportoviSNIMAK KOJI I POSLE 55 GODINA LEDI KRV U ŽILAMA: Ovo je najjeziviji pad u istoriji naših sportista! Vinko se odbijao od zemlje i padao niz brdo bez kacige
Vinko Bogataj
Ostali sportoviSLOVENAC IZBAČEN SA ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA ZBOG ALKOHOLA! Stiglo burno saopštenje: "Vrlo ozbiljno shvatamo kršenje pravila!"
Igor Medved u takmičarskim danima
Ostali sportoviUKRAJINAC ZBOG KACIGE IZBAČEN SA ZOI! Odluka MOK-a izazvala haos, morali su hitno da se oglase: Danima smo razgovarali sa njim, nije želeo...
Vladislav Geraskevič

 BONUS VIDEO:

Skijanje Izvor: Instagram