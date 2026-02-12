ATLETSKI SPEKTAKL U NOVOM PAZARU: Ćatović i Mehmedović šampioni 27. Ramazanske ulične trke
Oboje su na stazi dugoj tri kilometra ostvarili drugi seniorski trijumf na tradicionalnoj manifestaciji u Novom Pazaru.
Ćatović je slavio ispred klupskih kolega Nikole Mijailovića i Kaida Koce na trećem mestu.
Mehmedović je odbranila prošlogodišnju titulu,a drugo i treće mesto zauzele su Maša Krizmanić iz beogradskog Partizana i Novopazarka Umeja Bogućanin.
U takmičenju veterana pobedio je Esad Hasanović iz Novog Pazara.
Trke osnovaca dobili su Alen Sejdović i Saida Mušović (sedmi i osmi razredi), Ahmed Ziljkić i Nikolija Miljojković (peti i šesti razredi), Ismail Fekić i Belma Kačapor (treći i četvrti razredi), Abdulah Šehović i Hatidža Sejfić (prvi i drugi razredi), svi iz Novog Pazara, osim Raščanke Miljojković i Tutinca Fekića.
Grad Novi Pazar bio je pokrovitelj trke, koju su organizovali lokalni Sportski savez, Ustanova za sport i Atletski klub Novi Pazar.
(Beta)