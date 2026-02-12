Slušaj vest

Kanađanin je tokom testiranja u Bahreinu bio više od pet sekundi sporiji od najbržeg vremena prvog dana, dok je njegov timski kolega Fernando Alonso zaostajao preko četiri sekunde. Iako rezultati sa predsezonskih testova često ne predstavljaju realan odnos snaga zbog različitih programa i količine goriva, u Aston Martinu su svesni da situacija nije ohrabrujuća.

"Trenutno izgledamo kao da zaostajemo oko četiri do četiri i po sekunde za vodećim timovima. Teško je znati ko vozi sa kakvim opterećenjem, ali moramo da pronađemo te četiri sekunde", rekao je Strol, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Novi bolid, koji je razvijen pod vođstvom konstruktora Ejdrijana Njuija, opisan je kao jedno od najekstremnijih tumačenja novih pravila. Ipak, zasad nije pokazao očekivane performanse, a dodatni izazov predstavlja i nova Hondina pogonska jedinica, pošto je japanski proizvođač ove godine prešao iz Red Bula u Aston Martin.

Strol je naglasio da je problem pre svega u nivou prijanjanja i ukupnim performansama, uz napomenu da značajan deo poteškoća dolazi upravo od motora. Na pitanje ima li nešto pozitivno da izdvoji, kroz osmeh je kratko poručio: "Boje na bolidu lepo izgledaju." Uprkos teškom startu, 27-godišnji vozač veruje da tim dugoročno može do borbe za pobede, iako priznaje da to trenutno ne deluje realno. Najbrža vremena drugog dana testiranja postavili su Šarl Lekler u Ferariju i Lando Noris u Meklarenu, dok je Alonso u jednom trenutku bio sporiji čak i od bolida novog tima Kadilak.

Testiranja u Bahreinu završavaju se u 16 časova po srednjoevropskom vremenu, a Aston Martin će do tada pokušati da prikupi što više podataka kako bi smanjio veliki zaostatak pred početak šampionata.

(Beta)