Bajka se nastavlja na klizalištu u Milanu: italijanska veteranka Frančeska Lolobriđida osvojila je drugu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, ovaj put na 5.000 metara, postavivši rezultat 6:46,17 minuta.
LOLOBRIĐIDA (35) OPET PISALA BAJKU NA LEDU: Italijanka šampionka i u brzom klizanju na 5.000 metara
Drugo mesto i srebrnu medalju osvojila je, na opšte iznenađenje HolanđankaMerel Konin rezultatom 6:46,27 minuta, samo 10 stotih delova sekunde iza pobednice.
Treće mesto pripalo je favorizovanoj Norvežanki Ragne Viklund, koja je u poslednji krug ušla sa više od dve sekunde prenosti, ali je u izgorela u želji da srebro sa 3.000 metara pretvori u zlato.
Trku je obeležio i oproštaj od ledenih staza legendarne Čehinje Martine Sablikove (38), za koju se obično kaže da "poseduje brzo klizanje", jer je u poslednjih dvadesetak godina osvajala zlatne evropske, svetske i olimpijske medalje na praktično svim deonicama, od 500 do 5.000 metara.
(Beta)
