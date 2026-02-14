Slušaj vest

Kakva vest za ljubtelje borbi golim šakama... Najpoznatija svetska organizacija za boks bez rukavica, BKFC, održaće ove godine event u Beogradu!

Kako je promocija i zvanično potvrdila, spektakl borbi golim šakama zakazan je za 12. septembar, dok lokacija u srpskoj prestonici još uvek nije saopštena.

Biće to premijerni dolazak BKFC-a u Srbiju, nakon što su regionalni fanovi već imali priliku da prate njihove priredbe u Crnoj Gori i Bugarskoj. Dolazak u Beograd predstavlja nastavak globalne ekspanzije koju ova organizacija intenzivno sprovodi poslednjih godina.

Očekuje se i prisustvo jednog od vlasnika ove promocije, Konora Mekgregora, koji često svojim dolaskom uveliča najveće događaje BKFC-a.