PESNIČENJE GOLIM ŠAKAMA U BEOGRADU! KONOR MEKREGOR DOLAZI U SRBIJU! Kakva vest za ljubitelje boksa bez rukavica - evo kada će se održati spektakl!
Kakva vest za ljubtelje borbi golim šakama... Najpoznatija svetska organizacija za boks bez rukavica, BKFC, održaće ove godine event u Beogradu!
Kako je promocija i zvanično potvrdila, spektakl borbi golim šakama zakazan je za 12. septembar, dok lokacija u srpskoj prestonici još uvek nije saopštena.
Biće to premijerni dolazak BKFC-a u Srbiju, nakon što su regionalni fanovi već imali priliku da prate njihove priredbe u Crnoj Gori i Bugarskoj. Dolazak u Beograd predstavlja nastavak globalne ekspanzije koju ova organizacija intenzivno sprovodi poslednjih godina.
Konor Mekgregor Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia, EPA/Peter Powell, EPA/Armando Adorizo
Očekuje se i prisustvo jednog od vlasnika ove promocije, Konora Mekgregora, koji često svojim dolaskom uveliča najveće događaje BKFC-a.
