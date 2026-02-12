Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari na trci u Brazilu

Lekler je drugog dana testiranja u Bahreinu bio najbrži rezultatom 1:34,273 minuta. ; Aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena bio je drugi sa 0,511 sekundi zaostatka, a treći je bio Oliver Berman iz Hasa sa 1,121 sekundom zaostatka.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Isak Hadžar iz Red Bula, a šesti Gabrijel Bortoleto iz Audija.

U sredu prvog dana testiranja najbrži je bio Noris, ali je Lekler danas ostvario bolji rezultat.

Noris je danas vozio 149 krugova, a Lekler 139.

Mercedes i Red Bul su tokom jutarnjeg dela testiranja imali tehničkih problema, Kimi Antoneli sa motorom, a Hadžar sa hidraulikom, ali su ekipe u popodnevnom delu uspele da otklone probleme.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton danas nije vozio bolid Ferarija, već će na stazu izaći u petak, poslednjeg dana, kada će ekipe ponovo imati osam sati testiranja.

Poslednja tesitranja uoči početka sezone obaviće se od 18. do 20. februara ponovo u Bahreinu, a nova sezona počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)