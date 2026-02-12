Slušaj vest

Organizacija BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) potvrdila je da je ugovor sa predstavnicima BKFC-a u Srbiji zvanično potpisan, kao i da je veliki BKFC događaj planiran za jesen ove godine u Beogradu.

Dodatnu pažnju javnosti izaziva činjenica da je jedan od vlasnika i promotera BKFC-a Konor Mekgregor jedna od najvećih zvezda borilačkih sportova u istoriji. Prema najavama, očekuje se i njegovo prisustvo na događaju u Beogradu, što bi predstavljalo izuzetan sportski i medijski spektakl za region.

Informaciju su potvrdili i predstavnici BKFC Srbije, Jovan Krstić i Nebojša Ivić, istakavši da dolazak BKFC-a predstavlja značajan iskorak za domaću i regionalnu borilačku scenu.

BKFC je vodeća svetska profesionalna organizacija u borbama bez rukavica, dok je Mekgregor bivši UFC šampion u dve težinske kategorije i globalna sportska ikona, čije promotersko angažovanje dodatno doprinosi globalnoj popularnosti organizacije.

Više detalja o događaju biće saopšteno uskoro.

Ne propustiteOstali sportoviZAVIRITE NA LUKSUZNU SVADBU KONORA MEKGREGORA! MMA superstar se oženio u tajnosti, pogledajte kako je izgledala žurka godine! (VIDEO)
Venčanje Konora Mekgregora
Pop kulturaVarao je godinama, optužen za silovanje, a sad se venčao u Vatikanu: Otkriveni detalji tajnog venčanja kontroverznog Konora Mekgregora
Venčanje Konora Mekgregora
Ostali sportoviMekgregor se lečio od zavisnosti: Sve je otkrio na društvenim mrežama (GALERIJA)
profimedia0620878055.jpg
Ostali sportoviKONOR MEKGREGOR ZAPREPASTIO SVET - NJEGOVA POTRESNA ISPOVEST LEDI KRV U ŽILAMA! Video je svoju smrt i sopstveni sanduk, bio je na lečenju, a onda se desilo ovo!
konor.jpg