Organizacija BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) potvrdila je da je ugovor sa predstavnicima BKFC-a u Srbiji zvanično potpisan, kao i da je veliki BKFC događaj planiran za jesen ove godine u Beogradu.

Dodatnu pažnju javnosti izaziva činjenica da je jedan od vlasnika i promotera BKFC-a Konor Mekgregor jedna od najvećih zvezda borilačkih sportova u istoriji. Prema najavama, očekuje se i njegovo prisustvo na događaju u Beogradu, što bi predstavljalo izuzetan sportski i medijski spektakl za region.

Informaciju su potvrdili i predstavnici BKFC Srbije, Jovan Krstić i Nebojša Ivić, istakavši da dolazak BKFC-a predstavlja značajan iskorak za domaću i regionalnu borilačku scenu.

BKFC je vodeća svetska profesionalna organizacija u borbama bez rukavica, dok je Mekgregor bivši UFC šampion u dve težinske kategorije i globalna sportska ikona, čije promotersko angažovanje dodatno doprinosi globalnoj popularnosti organizacije.