Trener litvanske klizačice Mede Varjakojite i dalje je suspendovan sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, dok protiv njega traje istraga zbog "fizičkog i psihičkog zlostavljanja", za šta ga je optužio njegov bivši sportista.
SKANDAL TRESE ZOI! Trener litvanske klizačice na meti teških optužbi za zlostavljanje
Sud za sportsku arbitražu (CAS) saopštio je da je odbacio hitnu žalbu trenera Rejma Rejnsalua iz Estonije, koga je Međunarodna klizačka federacija (ISU) u subotu suspendovala.
Rejnsalu je trebalo u Milanu i Kortini da trenira Litvanku Medu Varjakojite u pojedinačnoj konkurenciji.
"Privremena suspenzija je na snazi dok ISU istražuje slučaj i dok se ne donese konačna odluka", naveo je CAS.
Rejnsalu se žalio tvrdeći da je suspenzija "nanela nepopravljivu štetu njegovom profesonalnom ugledu i negativno utiče na sportistu koga trenira".
CAS je naveo da privremena zabrana "ne podrazumeva pretpostavku krivice, već da štiti integritet sporta".
(Beta)
