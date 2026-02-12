Slušaj vest

Sud za sportsku arbitražu (CAS) saopštio je da je odbacio hitnu žalbu trenera Rejma Rejnsalua iz Estonije, koga je Međunarodna klizačka federacija (ISU) u subotu suspendovala.

Rejnsalu je trebalo u Milanu i Kortini da trenira Litvanku Medu Varjakojite u pojedinačnoj konkurenciji.

"Privremena suspenzija je na snazi dok ISU istražuje slučaj i dok se ne donese konačna odluka", naveo je CAS.

Rejnsalu se žalio tvrdeći da je suspenzija "nanela nepopravljivu štetu njegovom profesonalnom ugledu i negativno utiče na sportistu koga trenira".

CAS je naveo da privremena zabrana "ne podrazumeva pretpostavku krivice, već da štiti integritet sporta".

(Beta)

