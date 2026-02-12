Slušaj vest

Štafeta Nemačke je do zlata došla sa vremenom od 3:41,672 minuta, čime je postavila novi rekord staze.

Deo nemačke štafete bili su Julija Taubic u ženskom singlu, Maks Langenhan u muškom singlu, Dajana Ajtberger i Magdalena Matšina u ženskom dublu, i Tobijas Vendl i Tobijas Arlt u muškom dublu.

Srebro je osvojila štafeta Austrije sa 0,542 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala štafeti Italije sa 0,849 sekundi zaostatka.

(Beta)

