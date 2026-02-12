Slušaj vest

On je dodao da povećani zahtevi za upravljanje energijom kod novih hibridnih motora - "jednostavno nije Formula 1", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Od ove sezone na snagu stupaju nova tehnička pravila, a novi motori imaju mininalan unos energije i zahtevaju nekoliko vrsta obnove kako bi se osiguralo da baterija ima dovoljan nivo napunjenosti za optimalna vremena kruga.

To dovodi do novih oblika vožnje, kao što je neubrzavanje iz poslednje krivine pre kvalifikacionog kruga, podizanje i vožnja bez ubrzanja radi uštede energije pri pokušaju postizanja vrhunskih performansi i prebcivanje u niže brzine u krivinama radi optimalnog korišćenja energije.

"Prava reč je upravljanje. Ali sa druge strane, znam koliko se posla odvija u pozadini. Takođe i sa strane motora, za momke. To nije uvek najlepše reći. Ali takođe želim da budem realan. Kao vozač, nije baš osećaj kao Formula 1. Više je kao Formula E na steroidima", naveo je Verstapen.

"Kao pravi vozač, uživam da vozim punim gasom. A u ovom trenutku, tako ne možete voziti. Mnogo toga se dešava. Mnogo toga što radite kao vozač ima ogroman uticaj na energetsku stranu. Za mene, to nije Formula 1. Možda je bolje da vozimo Formulu E, zar ne? Zato što se sve vodi na energetsku efikasnost i upravljanje, to je ono što predstavljaju. U smislu vožnje, nije zabavno", dodao je on.

Holanđanin je naveo da će se svi dobri vozači prilagoditi, ali da se menja čitavo trkanje, koje je sada "manje čisto".

"Samo želim normalnu vožnju, baš onakvu kakva bi trebalo da bude, da ne moram da razmišljam: 'Uh, ako kočim malo duže ili malo manje ili više, ili ako odem jednu brzinu više ili niže'. Znate, takve stvari koje toliko utiču na performanse na ravnom", rekao je Verstapen.

Aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena ima potpuno drugačije mišljenje.

"Mnogo je zabavno. Zaista sam uživao. Formula 1 se stalno menja. Ponekad je malo bolje voziti, ponekad nije toliko dobro voziti. Ali dobijamo suludu količinu novca da vozimo, pa ne možemo da se žalimo. Svaki vozač može da ode i da radi nešto drugo. Nije da mora da bude ovde. To je izazov, ali dobar, zabavan za inženjere i vozače", ocenio je on.

"Drugačije je. Morate da vozite na drugačiji način, da drugačije razumete stvari i da drugačije upravljate stvarila. Ali i dalje mogu da vozim automobile i da putujem po svetu i zabavljam se, tako da, ne, nemam na šta da se žalim", dodao je britanski vozač.

Ove godine su uvedene najveće promene pravila u istoriji Formule 1, promenjeni su motori, šasije, gume i uvedena su održiva goriva.

Verstapen razmišlja da se takmiči u trci 24 časa Nirburgring u GT modifikovanom drumskom automobilu.

"Gledajući sada, makar možda mogu tamo da vozim punim gasom, da ne moram da pazim na bateriju. Želim to da uradim, radimo na tome da se ostvari, ali ne mogu još da potvrdim", rekao je Verstapen.

U petak je poslednji dan prvog testiranja u Bahreinu, a drugo je na pogramu ;od 18. do 20. februara ponovo u Bahreinu.

Nova sezona počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)