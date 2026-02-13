Slušaj vest

Takmičenja traju od januara. Dobijamo opštinske, pa gradske pobednike, sledi međuokružno da bi se najbolji plasirali na Državna finala.

U školskoj 2025. - 2026. uspešno su realizovana završna školska takmičenja u plivanju i rukometu. Sledi završnica u futsalu.

Državno školsko prvenstvo u plivanju održano je u Novom Sadu, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije, uz partnerstvo sa lokalnim savezom. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 889 najboljih učenika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije, koji su na ovo takmičenje stigli pobedama u svojim reonima. Od tog broja, 674 učenika bilo je iz osnovnih škola, dok je 215 učenika predstavljalo srednje škole. U bazenu je nastupilo 459 dečaka i 430 devojčica, što još jednom potvrđuje masovnost i značaj školskog sporta u Srbiji. Tokom pet dana takmičenja mladi plivači su pokazali visok nivo pripremljenosti, sportskog duha i posvećenosti, a broj učesnika potvrđuje kontinuitet razvoja plivanja u okviru školskog sporta.

Završnog dana takmičenja upriličena je svečana dodela medalja najboljim takmičarima, kojoj su prisustvovali Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije, Branko Jovčić, savetnik predsednika Vlade Republike Srbije, Dragan Jocić, predsednik Plivačkog saveza Srbije, Boris Tomić, generalni sekretar Saveza za školski sport Srbije, Branislav Tešić, predsednik Saveza za školski sport Vojvodine, Vladimir Stamenković, direktor za sport SPENS-a, Andrea Arsović, predsednica Beogradske asocijacije za školski sport i drugi. Prvenstvo u Novom Sadu proteklo je u odličnoj organizaciji i sportskom ambijentu, uz snažnu podršku domaćina i institucija koje kontinuirano ulažu u razvoj školskog sporta.

Usledilo je Prvenstvo Srbije, u rukometu. Grad Šabac ugostio je najbolje pobedničke škole iz naše zemlje, od 2. do 6. februara, uz učešće 360 učenika iz osnovnih i srednjih škola širom Srbije. U konkurenciji osnovnih škola nastupilo je sedam ženskih ekipa (84 devojčice) i osam muških ekipa (96 dečaka). U konkurenciji srednjih škola takmičilo se osam muških (96 učenika) i sedam ženskih ekipa (84 učenice).

Pobednici po kategorijama: Osnovne škole – dečaci: 1. OŠ „Nikolaj Velimirović“, Šabac, 2. OŠ „Ivo Andrić“, Beograd (Rakovica), 3. OŠ „Čeh Karolj“, Ada. Osnovne škole – devojčice: 1. OŠ „Ujedinjene nacije“, Beograd (Čukarica), 2. OŠ „Jovan Popović“, Kragujevac, 3. OŠ „Čeh Karolj“, Ada. Srednje škole – dečaci: 1. Gimnazija „Patrijarh Pavle“, Beograd (Rakovica), 2. Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Kikinda, 3. Gimnazija, Leskovac. Srednje škole – devojčice: 1. Gimnazija „Miloš Savković“, Aranđelovac, 2. Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“, Šabac, 3. Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo.

Takmičenje u Šapcu proteklo je u odličnoj sportskoj atmosferi, uz snažnu podršku domaćina i visok nivo organizacije, pokazujući da mladi vole školski sport. Medalje su uručili koordinatori za Mačvanski okrug i predstavnici Saveza za školski sport Srbije.

Na kraju i podatak da su pobedničke muške i ženske ekipe srednjih škola obezbedile plasman na Svetsko prvenstvo u rukometu, koje će biti održano u aprilu u Skoplju, čime su ostvarile dodatni veliki uspeh za svoje škole i školski sport Srbije.ž

