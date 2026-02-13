Slušaj vest

Legendarna Amerikanka je, podsetimo, doživela težak pad na početku spusta na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Scene sa staze nisu bile prijatne, a nakon što joj je ukazana pomoć, helikopterom je prebačena u bolnicu.

Lindzi Von je operisana tri puta, a francuski hirurg Bertran Kote-Soneri iz Liona, ističe da to nije kraj zahvatima.

Njegove reči su prilično uznemirujuće i zabrinjavajuće.

Kote-Soneri je hirurg ortoped u jednoj klinici u Lionu i operisao je brojne vrhunske sportiste, među kojima su i fudbaleri Karim Benzema, Zlatan Ibrahimović i Nabil Fekir, ali i brojne skijaše.

On je video fotografiju koju je Von objavila na društvenoj mreži Instagram i sa nje izvukao sledeće zaključke.

"Ta ogromna igla dokazuje da nisu uspeli u potpunosti da saniraju prelom. To je samo privremeno rešenje. Njena povreda je veoma ozbiljna i praviće joj probleme mesecima, a mogla bi da ima i doživotne posledice", rekao je hirurg i dodao:

"Ili je postojao veliki edem ili je kost gotovo smrvljena. Nađete se pred slagalicom koju morate da spojite, a to je jako komplikovano".

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Kote-Soneri je istakao da njene ranije povrede verovatno nisu uticale na saniranje bive, ali da je njeno dugo koleno, u kome ima titanijumsku protezu, bilo dodatni rizik.

"Kada padate sa protezom, šteta može da bude ogromna. Američki olimpijski komitet je očigledno preuzeo ogroman rizik, ali i ona sama je toga sigurno bila svesna".

Hirurg je objasnio da je ovakva povreda karateristična za saobraćajne nesreće, a posebno za padove sa motora i da je rano da se daju prognoze u ovom trenutku.

"Da bi se shvatila ozbiljnost situacije treba da se zna da se ovakvi prelomi uglavnom viđaju u saobraćajnim nesrećama, posebno kod motociklista. Danas niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da posledice neće biti dugoročne. Nakon što prođe kroz ovu kritičnu fazu, biće potrebno da se postave pločice kako bi se kost pravilno rekonstruisala. Ali, rokovi su nepredvidivi. Proći će meseci pre nego što bude mogla normalno da hoda", zaključio je lekar.

Bonus video: