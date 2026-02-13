Bliži se povratak u ring Tajsona Fjurija, legendarnog boksera.
VELIKI POVRATAK
"KRALJ CIGANA" SE VRAĆA U RING, ALI TO NIJE SVE! Legendarni Fjuri otkrio svoj plan i obradovao sve
Slušaj vest
Čuveni Britanac će 11. aprila na stadionu Totenhema u Londonu imati borbu protiv Arslanbeka Mahmudova i biće to njegov prvi nastup pred domaćom publikom nakon gotovo četiri godine.
"Uzbuđen sam zbog povratka. Moje srce je uvek bilo i uvek će biti u boksu", poručio je Fjuri.
Ono što je obradovalo navijače Tajsona Fjurija je njegov plan da ima tri borbe u toku 2026. godine.
Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Njegov protivnik, ruski bokser, najavio je veliku borbu.
"Oduševljen sam zbog ove prilike. Dolazim u rat. Tajson Fjuri je bio veliki prvak. Biću spremniji nego ikad kako bih otišao s velikom pobedom", poručio je Mahmudov.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši