Čuveni Britanac će 11. aprila na stadionu Totenhema u Londonu imati borbu protiv Arslanbeka Mahmudova i biće to njegov prvi nastup pred domaćom publikom nakon gotovo četiri godine.

"Uzbuđen sam zbog povratka. Moje srce je uvek bilo i uvek će biti u boksu", poručio je Fjuri.

Ono što je obradovalo navijače Tajsona Fjurija je njegov plan da ima tri borbe u toku 2026. godine.

Njegov protivnik, ruski bokser, najavio je veliku borbu.

"Oduševljen sam zbog ove prilike. Dolazim u rat. Tajson Fjuri je bio veliki prvak. Biću spremniji nego ikad kako bih otišao s velikom pobedom", poručio je Mahmudov.

