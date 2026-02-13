Slušaj vest

Elis je čuvena sportiskinja u Velikoj Britaniji, bavila se brzim klizanjem i njena životna priča je daleko od idealne.

Nekadašnja trostruka prvakinja sveta je odlučila pre nekoliko godina da napravi nalog na sajtu za odrasle, "Onlifans", na kojem prodaje fotografije i video snimke na kojima je obnažena.

ZOI u Pekingu je propustila zbog povrede nakon koje je saopštila da završi karijeru.

Prema navodima iz Velike Britanije, nakon povrede je jedno vreme radila u piceriji kako bi platila račune, a ubrzo je donela odluku da se vrati na takmičenja.

U nekoliko intervjua je reklamirala svoj nalog na pomenutom sajtu uz napomenu da je novac namenjen za njenu karijeru...

1/7 Vidi galeriju Elis Kristi Foto: Screenshot / Instagram

Autobiografija koju je objavila u oktobru 2021. godine šokirala je svet pošto je u njoj opisala horor koji je preživela 2010. godina, kada je još uvek bila tinejdežrka.

- Sećam se da sam bila sa saigračicom. Kupili smo piće i samo nakon nekoliko gutljaja mi je prišao jedan tip i krenuo da razgovara sa mnom. Nisam previše razmišljala i prihvatila sam razgovor. Zatim mi je ponudio piće. Rekla sam mu da već imam, ali ons e vratios a drugim i poručio: "Probaj ovo." Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam previše naivna. Nisam ni popila celo piće, ali sam osetila da se čudno osećam. Bilo je oko 22 sata i nisam želela da ostanem napolju osećajući se ovako - rekla je Kristi koja je izašla napolje da naruči taksi, ali je njen pratilac krenuo za njom i ugurao je u automobil:

- Bila sam čudno oštećena i moje telo nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam da pobegnem od njega, ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila. Kad god bih pala napod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me i ubacio u taksi. Sećam se kroz maglu da sam zamolila taksistu da nas ne vodi u kuću ovog tipa i da me vozi na moju adresu. U jednom trenutku smo zapravo bili blizu mesta gde sam živela i tada sam vrisnula: "Tamo, moramo da skrenemo tamo." Međutim, predator je ubedio taksistu da sam mu ja devojka i da sam samo pijana, te nas je odvezao u njegovu kuću.

1/5 Vidi galeriju Elis Kristi Foto: Screenshot / Instagram

Nastavila je bolnu ispovest.

- Tada mi je bilo jasno da će seksualno da me zlostavlja i celo vreme sam mu vikala "ne." Ali, koliko god sam ja to govorila, on se sve više nameračio na mene. Moje telo nije bilo u stanju da se bori sa tim tipom, ruke su lebdele, nisam mogla da ustanem. Na kraju sam popustila i predala se.

Probudila se potom usred noći i otišla je što je brže mogla odatle, dok samo silovanje nije prijavila policiji.

- Nisam znala šta da radim. Definitivno nisam želela da kažem mami jer sam znala da će je to uznemiriti. Ja na kraju nisam silovana kao što gledate u filmovima, nisam bila fizički povređena, ali sam primorana da imam seks protiv svoje volje - poručila je Elis Kristi u autobiografiji.