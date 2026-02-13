Slušaj vest

Sud je u obrazloženju naveo da postoji "očigledna verodostojnost nenamernog unosa ili nesvesne kontaminacije zabranjene supstance", prihvativši argumente odbrane da sportistkinja nije kriva za pozitivan nalaz.

Pasler je prošlog meseca tokom treninga bila pozitivna na letrozol, supstancu koja se koristi u terapiji raka dojke, ali i za ublažavanje efekata upotrebe steroida. Italijanska antidoping agencija suspendovala ju je nekoliko dana pred početak Igara.

Prema saopštenju Italijanske federacije zimskih sportova (FISI), Pasler će se timu ponovo priključiti od ponedeljka, 16. februara. Zbog suspenzije će propustiti sprint trku u subotu i poteru u nedelju.

"Iza mene su veoma teški dani, ali sam od početka verovala u svoju nevinost. Zahvalna sam svima koji su mi pružili podršku. Sada mogu ponovo potpuno da se posvetim biatlonu", poručila je Pasler.

Predsednik FISI Flavio Roda pozdravio je odluku suda, istakavši da se reprezentativka vraća na raspolaganje timu.

Rebeka Pasler dolazi iz Anterselve, mesta koje će biti domaćin biatlonskih nadmetanja na Igrama. Njen stric Johan Pasler osvajač je dve bronzane medalje sa Zimskih olimpijskih igara u Kalgariju 1988. godine.