Slušaj vest

Sportska javnost ostala je u šoku nakon tragične vesti iz Sent Luisa, gde je u utorak oko 10 časova život izgubila bivša američka reprezentativka Gabrijel „Sem“ Linehan (28). Nekadašnja članica nacionalnog tima SAD ubijena je u pucnjavi na „drajv-tru“ šalteru lanca Starbaks, potvrdile su lokalne vlasti.

Linehan je ostavila dubok trag u svetu umetničkog klizanja. Kao deo reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država osvojila je srebrnu medalju na nacionalnom prvenstvu u sinhronom klizanju 2014. godine, a po završetku takmičarske karijere posvetila se trenerskom radu, prenoseći znanje mlađim generacijama. Vest o njenoj smrti pogodila je ne samo sportsku zajednicu, već i širu javnost.

Prema sudskim dokumentima, mlada sportistkinja bila je žrtva oružane pljačke koja je prerasla u ubistvo. Policija je saopštila da je osumnjičeni, Kit Lejmon Braun (58), uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena.

Istražni organi navode da su nadzorne kamere zabeležile trenutak kada je Braun prišao njenom vozilu, naredio joj da podigne ruke, a potom ispalio hitac iz neposredne blizine. Linehan je hitno prevezena u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, podlegla povredama.

Prema navodima policije, napadač je tokom zločina nosio fluorescentni prsluk i kacigu, a od žrtve je navodno otuđio bankovne kartice i vozačku dozvolu. Protiv Brauna su podignute optužbe za ubistvo prvog stepena, tri tačke za pljačku prvog stepena, četiri tačke za oružanu kriminalnu radnju, kao i za nezakonito posedovanje vatrenog oružja. Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije.