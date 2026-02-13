Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo dvomečom protiv Švedske, a najvažniji susret na programu je 4. marta u Kragujevcu, gde će izabranice Sandre Kolaković pokušati da i matematički obezbede plasman na šampionat Starog kontinenta.

Okupljanje nacionalnog tima zakazano je za 1. mart u Kragujevcu, dok će nova selektorka od 23. do 27. februara u Kovilovu održati kontrolne pripreme sa igračicama iz domaćeg prvenstva.

"Radujem se novom početku i saradnji sa devojkama. Iskoristićemo ovaj period da okupimo sve slobodne reprezentativke i potencijalne kandidatkinje iz naše lige. Vremena je malo, ali idemo snažno na Švedsku koja je favorit", izjavila je Kolaković.

Selektorka je dodala da će deo rukometašica iz Kovilova nastaviti rad u Kragujevcu, gde će se priključiti i internacionalke, ali da će ekipa imati svega tri treninga u punom sastavu.

Spisak igračica za kontrolne pripreme: Golmani: Gordana Petković (Crvena zvezda), Anastasija Nedeljković (Naisa), Ivona Grujičić (Temerin), Anja Cvetković (Partizan) Leva krila: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Nataša Žetković (Naisa) Desna krila: Dunja Radević (Budućnost), Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) Pivotmeni: Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan), Tamara Kojić (Loznica) Bekovi: Ana Petrović (Temerin), Nora Fajfrić (Dunajska Streda), Aleksandra Vasić (Budućnost), Milica Pap (Mladost), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Garović (Crvena zvezda), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost).