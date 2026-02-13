Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo dvomečom protiv Švedske, a najvažniji susret na programu je 4. marta u Kragujevcu, gde će izabranice Sandre Kolaković pokušati da i matematički obezbede plasman na šampionat Starog kontinenta.

Okupljanje nacionalnog tima zakazano je za 1. mart u Kragujevcu, dok će nova selektorka od 23. do 27. februara u Kovilovu održati kontrolne pripreme sa igračicama iz domaćeg prvenstva.

"Radujem se novom početku i saradnji sa devojkama. Iskoristićemo ovaj period da okupimo sve slobodne reprezentativke i potencijalne kandidatkinje iz naše lige. Vremena je malo, ali idemo snažno na Švedsku koja je favorit", izjavila je Kolaković.

Selektorka je dodala da će deo rukometašica iz Kovilova nastaviti rad u Kragujevcu, gde će se priključiti i internacionalke, ali da će ekipa imati svega tri treninga u punom sastavu.

Spisak igračica za kontrolne pripreme: Golmani: Gordana Petković (Crvena zvezda), Anastasija Nedeljković (Naisa), Ivona Grujičić (Temerin), Anja Cvetković (Partizan) Leva krila: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Nataša Žetković (Naisa) Desna krila: Dunja Radević (Budućnost), Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) Pivotmeni: Vladana Mitrović (Naisa), Marija Ilić (Partizan), Tamara Kojić (Loznica) Bekovi: Ana Petrović (Temerin), Nora Fajfrić (Dunajska Streda), Aleksandra Vasić (Budućnost), Milica Pap (Mladost), Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Garović (Crvena zvezda), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost).

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot