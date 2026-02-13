Slušaj vest

On je postao prvi igrač koji je uspeo da osvoji priznanje tri godine uzastopno i treći u istoriji koji ga je osvojio ukupno tri puta, pored Nikole Karabatića i Mikela Hansena.

Gidsel, desni bek danske reprezentacije, imao je izvanrednu 2025. godinu: osvojio je Svetsko prvenstvo po treći put uzastopno, dok je istovremeno proglašen MVP-jem i najboljim strelcem turnira. Na klupskom nivou, sa Berlinom je postao šampion Nemačke i stigao do finala Lige šampiona, uz status najboljeg strelca u evropskim takmičenjima.

"Ova nagrada je nešto posebno. Biti najbolji jednom je već veliko priznanje, a zamislite biti najbolji u sportu tri puta zaredom, neverovatno je. Veoma sam ponosan na stabilnost i način na koji igram sa reprezentacijom Danske", rekao je Gidsel za IHF.info.

Od svog debija na velikim takmičenjima 2021. godine, Gidsel je neprestano u All-Star timu, uključujući Olimpijske igre u Tokiju 2020. i Parizu 2024, EURO 2024 i 2026, kao i svetska prvenstva 2023. i 2025.

"Uvek kažem da želim da ljudi vide da sam uvek ja, Matijas, isti čovek, bez obzira na broj titula i nagrada. Na terenu dajem 100 odsto i nadam se da to vide svaki put kada igram", dodao je Gidsel.

(Beta)