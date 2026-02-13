Slušaj vest

Antoneli je trećeg i poslednjeg dana testiranja na stazi "Sahir" postavio rekord u vremenu od 1:33,669, a najbrži čas postavio je u popodnevnoj sesiji.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Džordž Rasel, koji je svoje najbolje vreme postavio u jutarnjim satima (1:33,918).

Osam sati testiranja danas je iskoristio i vozač Ferarija Luis Hamilton (vozio 138 krugova), koji je ostvario treće vreme sa 0,540 sekundi zaostatka za Antonelijem.

Britanac, koji je sedam puta osvajao titulu prvaka sveta u Formuli 1, u četvrtak nije nastupao u predsezonskim testiranjima, a večeras je zbog tehničkih problema bolid parkirao pored staze u završnici testiranja.

Četvrto vreme zabeležio je vozač Meklarena Oskar Pjastri (odvezao 153 kruga) sa 0,880 sekundi zaostatka za Antonelijem, dok je vozač Red Bula Maks Verstapen ostvario peto vreme sa 1,672 sekunde zaostatka za italijanskim vozačem.

Prvog dana testiranja najbžri je bio vozač Meklarena i aktuelni svetski prvak Lando Noris, a drugog dana najbolje vreme je ostvario vozač Ferarija Šarl Lekler.

Poslednja tesitranja uoči početka sezone obaviće se od 18. do 20. februara ponovo u Bahreinu, a nova sezona počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)