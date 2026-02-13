Slušaj vest

Nakon pada moglo se čuti kako vrišti od bolova, a sa staze je evakuisana najpre nosilima, a potom i helikopterom.

Velika šampionka, koja je na Igrama nastupila uprkos ranijoj povredi prednjeg ukrštenog ligamenata, istakla je da joj pažnja fanova iz celog sveta mnogo znači.

“Hvala svima koji mi šalju cveće, pisma i… ajkule”, rekla je Von uz osmeh, pokazujući pritom plišanu igračku u svom zaglavlju.

“I plišane životinje… Mnogo mi je to sve pomoglo u ovih teških nekoliko dana u bolnici. Konačno se osećam opet svojom, ali preda mnom je dug, dug put.”

“Sutra (u subotu) me čeka još jedna operacija, nadam se da će proći dobro i da onda mogu da idem kući. Još su neizvesni naredni koraci… U bolnici sam, uglavnom nepokretna, ali prijatelji i porodica mi dolaze…”, priznala je Amerikanka, ne skrivajući da joj fizička ograničenja trenutno teško padaju.

Uprkos tome što je prikovana za krevet, istakla je da joj snagu daju ljudi kojima je okružena, ali i rezultati njenih sunarodnika na borilištima.

“Pisma i cveće, sve ovo što sam spomenula, stvarno je neverovatno, u tom pogledu sam srećna što imam toliko ljudi koji mi pomažu da prođem kroz ovo. Hvala svima”, poručila je Von, dodajući na kraju da joj uspesi tima SAD takođe ulivaju neophodnu energiju za oporavak.

