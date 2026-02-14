Slušaj vest

Nakon premijere koju smo gledali 2025. sada sledi nastavak odmeravanja snaga u ringu dve bratske zemlje. Odličan primer prijateljskog bokserskog meča zasnovanog na bilateralnoj saradnji i razvoju sporta je srpsko-ruska serija bokserskih mečeva prijateljstva. Ovaj događaj, koji organizuju drugo godinu ta redom Ruska bokserska federacija i Bokserski savez Srbije osmišljen je da deluje kao „pozitivan impuls“ za razvoj srpskog boksa, koristeći tehničku stručnost ruske škole, koja je dugo uticala na međunarodni razvoj boksa.

Novi bratski susret najboljih aktera plemenite veštine Rusije i Srbije zakazan je za 22. februar 2026. u Sočiju u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport.

Meč nije samo takmičarski, već je i razvojna inicijativa usmerena na pomoć srpskim bokserima da dostignu više međunarodne standarde. Događaj obuhvata i razmenu znanja između tehničkih stručnjaka i trenera, fokusirajući se na tehničke i taktičke veštine izvođenja koje su razvile ruska i sovjetska bokserska škola, kao i srpska boks škola.

Boje Srbije će prevođene selektorom Milanom Piperskim u Sočiju braniti: 52kg Omer Ametović 2002god, 55kg Artur Nagaptijan 2001god, 54kg Nikola Maksimovic 2007god.(prva godina seniora) U23, 52kg Ljubiša Staletović 2007god (prva godina seniora), 65kg Dimitri Gorbenko 2006god.U23, 70kg Filip Džida 2005god.U2, 68kg David Grosin 2005god U23, 75kg Almir Memić 2002god, 85kg Rasko Simić 2004god.U23, +90 Sanel Hasanović 1999god, 90kg Marko Pižurica U23.

Ruska reprezentacija boksera s pravom se smatra jednom od najjačih na svetu, a ruski sportisti se odlikuju visokim tehničkim i taktičkim veštinama. Ruska škola nastavlja tradicije sovjetskog boksa, koji je svetu dao veliki broj talentovanih boksera, specijalista koji proučavaju i usavršavaju ovaj sport. Principi i tehnike razvijeni u Sovjetskom Savezu su adaptirani i primenjeni u raznim zemljama. Nasleđe sovjetske bokserske škole nastavlja da utiče na savremeni boks.

Obe strane, ruska i srpska strana izražava uverenje da će planirani program događaja biti pozitivan impuls srpskom boksu da dostigne najviše vrhove na najboljim ringovima na planeti.

Organizatori ističu da će događaj biti značajna prekretnica u sportskom životu grada Sočija i da će ojačati tradiciju prijateljskih susreta između ruskih i srpskih sportista.

“Boks neguje neguje bilateralne odnose. Srpski boks ima veliku podršku od kolega iz Rusije, kako kroz zajedničke trening kampove, razmenu trenera, boravak naših trenera i boksera u Nacionalnom bokserskom centru Rusije. Već niz godina, od kako postoji saradnja sa Ruskom boks federacijom imamo sistematični rad i zahvaljujući njihovoj nemerljivoj pomoći stigli smo do kvaliteta koji nas je odveo do brojnih medalja na međunarodnim takmičenjima, evropskim i svetskim šampionatima. Da bismo imali i osvajača medalje na Olimpijskim igrama najbolji način je da učimo od najboljih, a to upravo naša braća Rusi“ – rekao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.

