Štafeta Norveške u sastavu, Kristin Fosnes, Astrid Slind, Karolin Simpson-Larsen i Hajdi Veng, do zlata je stigla rezultatom sat, 15 minuta i 44,8 sekundi.

Srebro je osvojila štafeta Švedske (Svan, Anderson, Karlson, Sundling) sa 50,9 sekundi zaostatka.

Štafeta Finske (Matintalo, Niskanen, Riiti, Joensu) osvojila je bronzanu medalju sa 1:14,7 minuta zaostatka za pobednicama.

Zimske olimpijske igre, biatlon