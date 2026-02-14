Ženska štafeta Norveške osvojila je zlatnu medalju u trci na 4 x 7,5 kilometara u kros kantriju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
DOMINACIJA SKANDINAVIJE! Norvežanke osvojile zlato ispred Švedske i FInske
Štafeta Norveške u sastavu, Kristin Fosnes, Astrid Slind, Karolin Simpson-Larsen i Hajdi Veng, do zlata je stigla rezultatom sat, 15 minuta i 44,8 sekundi.
Srebro je osvojila štafeta Švedske (Svan, Anderson, Karlson, Sundling) sa 50,9 sekundi zaostatka.
Štafeta Finske (Matintalo, Niskanen, Riiti, Joensu) osvojila je bronzanu medalju sa 1:14,7 minuta zaostatka za pobednicama.
