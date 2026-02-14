Svi događaji
18:06

Spisak borbi

Sučika Tarijal - Kinga Jendrašik

Nikola Todorović - Konstantin Kretu

Kurban Idrisov - Artem Bulojčik

Ognjen Mićović - Lucijan Dragomir

Danilo Vojevodkin - Genadi Jorjolijani

Nikolija Milošević - Dina Osman

Jan Berus - Davlet Karataev

Jovan Leka - Čarli Milner

Ramazan Gitinov - Artur Arutjunjan

Borislav Nikolić - Mateus Malta

Miha Frlic - Samuele Di Guardo

Nikola Joksović - Lucijano Paljano

17:57

Vrela uvertira Jokovića i Paljana

Žestoke scene viđene su na ceremonijalnom merenju - glavni akteri večeri, Joksović i Paljano, bili u centru pažnje zbog sukoba koji je eskalirao pred kamerama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

17:52

MMA spektakl u Pioniru

Program će obuhvatiti ukupno 12 borbi, a centralni događaj večeri biće duel između jednog od vodećih srpskih boraca Nikole Joksovića i njegovog protivnika iz Brazila Lucijana Paljana.