Centralni događaj večeri biće borba srpskog borca Nikole Joksovića i Brazilca Lucijana Paljana.
MMA SPEKTAKL U BEOGRADU: Sve je spremno za žestoke borbe - Joksović protiv nezgodnog Brazilca
Beogradska hala "Aleksandar Nikolić" ove subote je epicentar MMA spektakla BRAVE 104, a na programu je 12 borbi.
18:06
Spisak borbi
Sučika Tarijal - Kinga Jendrašik
Nikola Todorović - Konstantin Kretu
Kurban Idrisov - Artem Bulojčik
Ognjen Mićović - Lucijan Dragomir
Danilo Vojevodkin - Genadi Jorjolijani
Nikolija Milošević - Dina Osman
Jan Berus - Davlet Karataev
Jovan Leka - Čarli Milner
Ramazan Gitinov - Artur Arutjunjan
Borislav Nikolić - Mateus Malta
Miha Frlic - Samuele Di Guardo
Nikola Joksović - Lucijano Paljano
17:57
Vrela uvertira Jokovića i Paljana
Žestoke scene viđene su na ceremonijalnom merenju - glavni akteri večeri, Joksović i Paljano, bili u centru pažnje zbog sukoba koji je eskalirao pred kamerama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
