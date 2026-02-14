Slušaj vest

Američki brzoklizač Džordan Štolc opravdao je ulogu favorita i osvojio zlatnu medalju u trci na 500 metara, oborivši Olimpijski rekord rezultatom 33,77 sekundi, što je ujedno i svetski rekord u klizalištima na nivou mora.

Baš kao i na 1.000 metara iza Štolca je stigao Holanđanin Jening de Bo, koji je takođe imao izvanredan rezultat - 33,88 sekundi. On je tokom trke postigao najveću maksimalnu brzinu (60,5 km/h), dok Štolc nije prešao 59,8 km/h, ali je konstantnost na čitavoj trci i ovaj put odnela ukupnu pobedu.

Zimske olimpijske igre - Svečano otvaranje Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raniero Corbelletti / AFLO / Profimedia

Treći je bio Kanađanin Loran Dibrej, rezultatom 34,26 sekundi, dok je četvrto mesto ponovo osvojio tragičar iz trke na 1.000 metara, Poljak Damijen Zurek, kome je tada medalja izmakla za 7 stotinki, dok je sad bio "kratak" za 9 stotih delova sekunde.

Zanimljivo je da su svi osvajači medalja u ovoj disciplini oborili dosadašnji Olimpijski rekord, 34,32 sekunde, postavljen na prethodnoj Zimskoj olimpijadi.

