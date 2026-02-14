Slušaj vest

Beogradska hala "Aleksandar Nikolić" ove subote je epicentar MMA spektakla BRAVE 104, a na programu je 12 borbi.

Prvi Srbin koji je nastupio večeras jeste Nikola Todorović, i domaćoj publici se predstavio u najboljem mogućem svetlu.

Brajs Mičel, UFC, MMA Foto: Printskrin/Instagram

Posle malo više od minuta borbe, Nikola Todorović je izveo giljotinu koja je primorala Kretua da preda.

A onda je još jedan Srbin upisao pobedu, a to je Ognjen Mićović.

Ognjen Mićović je majstorski izbegao nezgodnu situaciju u parteru i već u prvoj rundi došao do pobede nad rumunskim borcem Lucijanom Dragomirom!

Postavio je protivnika u nemoguću poziciju i krenuo u davljenje, a sudija je ubrzo morao da interveniše i prekine borbu.

Pogledajte kako je to izgledalo: