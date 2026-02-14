Slušaj vest

Prevc je do zlata došao sa skokovima od 138,5 i 141,5 metara, kojim je osvojio ukupno 301,8 bodova.

Prevcu je ovo drugo osvojeno zlato na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, nakon zlatne medalje koju je osvojio u mešovitom ekipnom takmičenju.

Srebro u večerašnjem takmičenju u ski skokovima osvojio je Japanac Ren Nikaido sa 295 bodova, dok je bronza pripala Poljaku Kacperu Tomasijaku sa 291,2 boda.

(Beta)

