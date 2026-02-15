Bezobrazan gest Lucijana Paljana!
DOŠAO JE U BEOGRAD DA PROVOCIRA! Sramotni Brazilac napravio skandal u finalnoj borbi večeri i naneo prvi poraz našem junaku Joksoviću! (VIDEO)
U finalnoj borbi večeri, Brazilac Lucijan Paljan pobedio je Nikolu Joksovića na turniru "Brave 104" u Beogradu i tako naneo prvi poraz Srbinu u karijeri.
Po završetku meča Brazilac je napravio veliki skandal u dvorani Aleksandar Nikolić gde je turnir i održan u subotu veče.
On je prvo provocirao Joksovića, udarivši ga po završetku meča, a onda se ustremio i ka publici gde nastavio sa provokacijama.
Baš niski udarci od strane Brazilca...
