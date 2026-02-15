Slušaj vest

U finalnoj borbi večeri, Brazilac Lucijan Paljan pobedio je Nikolu Joksovića na turniru "Brave 104" u Beogradu i tako naneo prvi poraz Srbinu u karijeri.

Po završetku meča Brazilac je napravio veliki skandal u dvorani Aleksandar Nikolić gde je turnir i održan u subotu veče.

On je prvo provocirao Joksovića, udarivši ga po završetku meča, a onda se ustremio i ka publici gde nastavio sa provokacijama.

Baš niski udarci od strane Brazilca...

Ne propustiteOstali sportoviDOMINACIJA SRBA NA MMA SPEKTAKLU U BEOGRADU: Todorović, Mićović, Leka i Nikolić brutalni! Joksović doživeo prvi poraz u karijeri!
Borislav Nikolić
FudbalAJDE, ZVEZDO, MOŽEŠ TI TO! Dobre vesti za crveno-bele stigle iz Francuske!
zeleznicar-zvezda-625871.JPG
Ostali sportoviDOMINACIJA KAKVA SE NE PAMTI! Neverovatni Amerikanac osvojio još jedno zlato i oborio Olimpijski rekord!
profimedia0829302671.jpg
Ostali sportoviBRUTALNO! Pogledajte kako je Nikolić patosirao Maltu, opasan nokaut! Pokosio ga je! (VIDEO)
Borislav Nikolić

BONUS VIDEO:

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport