Čak četiri hiruške intervenicije imala je proslavljena američka skijašica Lindzi Von nakon stravičnog pada na stazi u Kortini d'Ampeco na Zimskim olimpijskim igrama.

Samo devet dana pred start ZOI na spustu u Kran-Montani doživela je rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, ali je uprkos povredi rešila da se takmiči u Italiji.

Krenula je hrabro u spust na opasnoj stazi, a onda napravila jednu kobnu grešku - zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu, okrenula se u vazduhu i survala niz stazu. Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljnu povredu. Nije mogla da se pomeri - odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu u Trevizo.

Doživela je teške prelome noge, imala je čak četiri operacije i sve su prošle uspešno, pa će uskoro moći da se vrati u Sjedinjene Američke Države.

Nakon poslednje hiruške intervencije Lindzi se oglasila na svom Instagramu.

"Operacija je prošla dobro! Na sreću, konačno ću moći da se vratim u SAD! Kada se vratim, podeliću sa vama više informacija i novosti o svojoj povredi… Ali do tada, dok sedim ovde u krevetu i razmišljam, imam nekoliko misli koje bih želela da podelim", ističe Lindzi i dodaje:

"Pročitala sam mnogo poruka i komentara u kojima ljudi kažu da ih ono što mi se dogodilo rastužuje. Molim vas, nemojte da budete tužni. Empatiju, ljubav i podršku prihvatam otvorenog srca, ali tugu i sažaljenje - ne. Nadam se da će vam ovo, umesto toga, dati snagu da nastavite da se borite, jer to je ono što ja radim i što ću nastaviti da radim".

Junaštvo i fanatizam ovaj put su je skupo koštali, ali Lindzi se ne kaje.

"Kada se osvrnem na svoj pad, bila sam svesna mogućih posledica. Znala sam šta radim. Izabrala sam rizik. Svaki skijaš na toj startnoj kapiji preuzeo je isti rizik. Jer, čak i ako ste najjača osoba na svetu, planina uvek drži sve karte u svojim rukama.

Bila sam spremna da rizikujem, da guram sebe do krajnjih granica i da se žrtvujem za nešto za šta sam znala da sam apsolutno sposobna. Uvek ću radije prihvatiti rizik od pada dok dajem sve od sebe, nego da ne skijam i živim sa kajanjem. Nikada ne želim da pređem ciljnu liniju i kažem: "Šta bi bilo kad bi bilo?"

I da budem potpuno iskrena, u tom trenutku sam fizički bila jača nego što sam bila ranije. Svakako jača nego kada sam završila karijeru 2019. godine, kada sam osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu. A mentalno… Mentalno sam bila savršena. Fokusirana, gladna uspeha, agresivna, a ipak potpuno smirena… baš kao što sam vežbala poslednjih nekoliko meseci dok sam ove sezone bila na podijumu u svakom spustu. Dve pobede i vodeća pozicija… sve je to bio test da me pripremi za Olimpijske igre. Mentalno, bila sam spremnija nego ikada.

Ali to što sam bila spremna, nije mi ništa garantovalo. U životu ništa nije zagarantovano. To je rizik koji morate da prihvatite kada jurite svoje snove — možete da padnete, ali ako ne pokušate, nikada nećete znati.

Zato, molim vas, nemojte biti tužni. Vožnja je vredela pada. Kada noću zatvorim oči, nemam kajanja i ljubav prema skijanju i dalje ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovo stajati na vrhu planine. A znam da hoću", napisala je neustrašiva Lindzi Von.