Legendarna američka skijašica Lindzi Von otpuštena je u nedelju iz bolnice Ka Fončelo u Trevizu, u koju je primljena pre nedelju dana nakon stravične nesreće koju je doživela na stazi u Kortini d'Ampeco.

Pravo iz bolnice Lindzi se uputila ka aerodromu, gde je očekuje let za Sjedinjene Američke Države.

Lindzi je u spustu na stazi u Kortini pala i doživela teške prelome leve noge, imala je čak četiri operacije u bolnici u Trevizu. Sve su prošle uspešno, ali pred njom je dug proces oporavka. Mediji prenose da joj je već zakazana još jedna hiruška intervencija u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Molim vas, nemojte biti tužni. Vožnja je vredela pada. Kada noću zatvorim oči, nemam kajanja i ljubav prema skijanju i dalje ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovo stajati na vrhu planine. A znam da hoću", poručila je u svojoj emotivnoj objavi Lindzi.

Podsetimo, samo devet dana pred start ZOI na spustu u Kran-Montani doživela je rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, ali je uprkos povredi rešila da se takmiči u Italiji.

Krenula je hrabro u spust na opasnoj stazi, a onda napravila jednu kobnu grešku - zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu, okrenula se u vazduhu i survala niz stazu. Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljnu povredu. Nije mogla da se pomeri - odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu u Trevizo.