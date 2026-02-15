Slušaj vest

Vaterpolista Novog Beograda Vasilije Martinović rekao je da on i njegovi saigrači veoma poštuju ekipu Radničkog, ali da su svi silno motivisani i žele da savladaju Kragujevčane.

Novi Beograd u 10. kolu Premijer lige gostuje Radničkom, a derbi meč regionalnog takmičenja na programu je u ponedeljak sa početkom u 19 časova.

Novobeograđani u odličnoj atmosferi dočekuju meč sa Kragujevčanima s obzirom da su pre samo nekoliko dana pobedom protiv Jadrana iz Herceg Novog u Ligi šampiona obezbedili plasman među osam najboljih timova Evrope petu godinu zaredom.

"Čestitke mojim saigračima, stručnom štabu i svima u klubu na ostvarenom rezultatu, ali moram da naglasim da se mi samim plasmanom u Top 8 fazu Lige šampiona ne zadovoljavamo, jer još ništa nismo uradili. Imamo sasvim drugi cilj i želimo da idemo do kraja", rekao je Martinović.

Reprezentativac Srbije očekuje izuzetno uzbudljiv duel.

"Poznajemo se veoma dobro, igrali smo mnogo puta jedni protiv drugih i nema tu nikakvih tajni. Te naše međusobne utakmice uvek su bile pune energije i posebnog naboja, ali i vrlo zanimljive za publiku", istakao je Martinović.

Dodao je da svi veoma poštuju ekipu Radničkog.

"To je ekipa sa velikim brojem reprezentativaca i pravih šampiona. Upravo iz tog razloga ući ćemo u meč maksimalno agresivno i motivisano sa željom da pobedimo. Velike derbi utakmice odlučuje srce, agresivnost i veća želja. Svesni smo svojih kvaliteta, odlično smo trenirali u prethodnom period i podizali smo formu kroz utakmice tako da smatram da smo spremni. Verujemo u naš kvalitet i naravno daćemo sve od sebe", zaključio je Martinović.

U prve dve utakmice 10. kola regionalne Premijer lige Partizan je pobedio Šabac 16:13, dok je Primorac bio bolji od Crvene zvezde sa 13:12, a u ponedeljak se još sastaju Budućnost i Jadran HN. Trenutno, na deobi prvog mesta su Radnički, Primorac i Šabac sa po 22 boda, dok je Novi Beograd na četvrtom mestu sa 20 bodova, ali Kragujevčani i Novobeograđani imaju po meč manje.