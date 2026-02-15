Slušaj vest

Organizatori Zimskih olimpijskih igara (ZOI) u Milanu i Kortini obećali su danas će dopuniti zalihe besplatnih kondoma za sportiste nakon što su prve količine u olimpijskim selima neočekivano nestale zbog povećeg interesovanja, saopšteno je iz organizacionog komiteta.

Zalihe su, kako prenosi Brasels Tajms privremeno iscrpljene, ali će biti stalno dopunjavane do kraja Igara, kako bi sportistima bila obezbeđena kontinuirana dostupnost.

Italijanski list La Stampa ranije je izvestio da su kondomi već nestali u selu sportista u Kortini d’Ampeco.

Problem je dodatno zakomplikovan jer sportisti, piše italijanski Virgilio kondome ponekad odnose kao suvenir ili poklon, a pojedini čak pokušavaju da ih prodaju preko sajtova za polovne proizvode, gde su u poslednje vreme objavljeni oglasi sa cenama većim od 100 evra po pakovanju, sa logom Olimpijskih igara i Regiona Lombardija.

Zalihe kondoma u olimpijskom selu Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu već su potrošene, samo tri dana nakon zvaničnog otvaranja takmičenja, saopštili su organizatori.

Za oko 2.900 sportista bilo je obezbeđeno 10.000 kondoma, što je nešto više od tri po osobi, preneo je "BFM".

To je nekoliko puta manje nego što je bilo na prethodnim Olimpijskim igrama: u Riju 2016. godine podeljeno je 450.000 kondoma - 42 po sportisti, dok je u Parizu 2024. bilo više od 200.000, u Tokiju 2021. godine 160.000, a u Pjongčangu 2018. godine 110.000.

Organizatori navode da nestašica nije "posledica povećanog seksualnog apetita sportista, već malih početnih zaliha".

Tradicija obezbeđivanja besplatnih kondoma sportistima postoji od Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine, a cilj je da se omogući bezbedan seksualni odnos tokom boravka u olimpijskom selu.