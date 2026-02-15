Slušaj vest

Legenda vaterpola Goran Sukno, posle duge i teške bolesti, preminuo je u 67. godini u Dubrovniku.

On je ostavio neizbrisiv trag kao igrač, kapiten, strateg VK Jug i hrvatskog vaterpola.

Sukno je bio čovek koji je osvojio sve što se moglo osvojiti i sa razlogom je jedan od najvećih na ovim prostorima.

Goran Sukno je prvi iz trojfene vaterpolo porodice Sukno. Rođen je 6. aprila 1959. godine u Cavtatu, gde je i počeo da se bavim vaterpolom. Igrao je za lokalni klub od 1971. do 1976. godine, kada prelazi u Jug, a tamo provodi 10 godina i vodi ga do vrha Evrope.

On je bio poznat po svojoj brzini i kontrama, a kako kažu, on je početkom 1980-ih igrao vaterpolo kakav se igra 20 godina kasnije.

Goran sukno je bio osvojio zlato na Olimpijskim igrama 1984. godine, a osvojio je i Svetsko prvenstvo dve godine kasnije.

