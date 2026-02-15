Slušaj vest

Britanski takmičari u skeletonu Tabita Stoker i Met Veston osvojili su večeras zlatnu medalju u mešovitoj timskoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini.

Stoker i Veston su se tako upisali u istoriju ove discipline, koja je prvi put održana na Zimskim olimpijskim igrama.

Oni su slavili sa rekordom staze od 1:59,36 minuta, dok su srebro i bronza pripali nemačkim timovima.

Srebro je osvojila druga ekipa Nemačke - Suzana Kreher/Aksel Jung sa 0,17 sekundi zaostatka za pobednicima, dok je prvi tim Nemačke, u sastavu Žaklin Pfajfer i Kristofer Grother, zauzeo treće mesto sa 0,18 sekundi zaostatka za britanskim timom.

U skeletonu takmičari su potrbuške na sankama, dok su takmičari u sankanju u sedećem ili ležećem položaju na leđima.