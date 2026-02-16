Slušaj vest

Trener odbojkašica Partizana Nenad Živanović dospeo je u centar pažnje sportske javnosti posle istupa na minulom večitom derbiju.

Partizan je posle velike borbe poražen od Crvene zvezde rezultatom 3:2, a Živanović je tokom jednog tajm-auta žestoko izvređao svoje igračice.

Vidno nezadovoljni Živanović, koji predvodi crno-bele odbojkašice od 2023. godine, nije birao reči.

"Znači kakve ste pi*****ne, brate, neverovatno. Boli vas k***c da igrate, da pustite ruku...", između ostalog je poručio trener.

Bez obzira na situaciju na terenu, rezultat, igru odbojkašica Partizana i odnos koje one inače imaju sa trenerom, ovakvo ponašanje zaista ne bi trebalo da bude prihvatljivo.

Odbojkašice Srbije, zagrevanje pred Ligu nacija