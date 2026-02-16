Slušaj vest

Posle Lindzi Von još jedan takmičar žestoko je stradao na ZOI.

Mladi finski skijaš Elias Lajunen (18) doživeo je stravičan pad u kvalifikacijama u "freestyle" diciplini Big Air na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Prilikom skoka Lajunen nije uspeo da izvede doskok kako treba, pao je i ostao nepomično da leži na stazi.

Nakon skoka talentovani 18-godišnjak okretao se u vazduhu, a onda sa velike visine pao pravo na bok. Na tribinama je zavladao muk, a lekarski tim odmah je utrčao na stazu kako bi mu ukazao pomoć. Lajunen je nepomično ležao, a na njegovom licu bili su vidljivi tragovi krvi.

Na nosilima su ga izneli sa staze i odmah prevezli u bolnicu.

Srećom, takmičar je odmah došao svesti i palcem publici dao znak da je sve u redu.

Staza je bila duga oko 30 metara, zalet je bio sa visine od 55 metara, a brzina spuštanja oko 60 kilometara na sat.

"Podloga je tvrda kao beton. Bio je to pravi pad. Izgledalo je brutalno i veoma zastrašujuće", rekao je stručni komentator švedske televizije TV4 Jakob Vester.

Inače, mladi Elias je sin legendarnog Sampe Lajunena - trostrugog olimpijskog šampiona, koji je tri zlatne medalje osvojio 2002. godine na ZOI u Solt Lejk Sitiju.