Oba srpska predstavnika će prvu utakmicu osmine finala odigrati 25. februara na gostujućem terenu u Španiji, dok su revanš mečevi na programu 7. marta u Srbiji.
ŽREB
OSMINA FINALA EVROKUPA: Radnički protiv Barselone, a Šabac protiv Sabadelja!
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće protiv Barselone u osmini finala Evrokupa, dok vaterpoliste Šapca očekuje duel sa Sabadeljom, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.
Radnički osminu finala Evrokupa igra nakon eliminacije u prvoj fazi Lige šampiona, a Šabac posle završetka na drugom mestu grupne faze Evrokupa.
Svi parovi osmine finala Evrokupa:
Panatinaikos - Jadran Herceg Novi
Oradea - Terasa
Sabadelj - Šabac
Barselona - Radnički Kragujevac
Savona - Marsej
Vašaš - BVSC
Primorac - Jug
Solnok - Jadran Split
