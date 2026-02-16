Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće protiv Barselone u osmini finala Evrokupa, dok vaterpoliste Šapca očekuje duel sa Sabadeljom, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.

Oba srpska predstavnika će prvu utakmicu osmine finala odigrati 25. februara na gostujućem terenu u Španiji, dok su revanš mečevi na programu 7. marta u Srbiji.

Radnički osminu finala Evrokupa igra nakon eliminacije u prvoj fazi Lige šampiona, a Šabac posle završetka na drugom mestu grupne faze Evrokupa.

Svi parovi osmine finala Evrokupa:

Panatinaikos - Jadran Herceg Novi

Oradea - Terasa

Sabadelj - Šabac

Barselona - Radnički Kragujevac

Savona - Marsej

Vašaš - BVSC

Primorac - Jug 

Solnok - Jadran Split

Beta

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir