Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda igraće protiv Breše, Barselonete i Olimpijakosa u Grupi A Top 8 faze Lige šampiona, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.

U Grupi B nalaze se ekipe Mladosti iz Zagreba, Ferencvaroša, Hanovera i Pro Reka.

Plasman na Fajnal-for obezbediće dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe.

Novi Beograd se u Top 8 fazu Lige šampiona plasirao nakon što je u prvoj fazi zauzeo drugo mesto u Grupi B sa skorom 3/3.

Ne propustiteOstali sportoviOSMINA FINALA EVROKUPA: Radnički protiv Barselone, a Šabac protiv Sabadelja!
Predstavljanje tima VK Radnički Kragujevac
Ostali sportoviMILAN GLUŠAC GLUMIO U POZNATOJ SRPSKOJ SERIJI: Ovo niste znali o heroju nacije! Imitirao je i Šojića!
Milan Glušac
Ostali sportovi"SVE MI SE SRUŠILO - TAJ MUK I POGLEDE NEĆU ZABORAVITI" Zlatni vaterpolisti za Kurir poručili: Narod nam je doneo medalju - Dečački san je ostvaren
Sequence 01.01_46_11_09.Still001.jpg
Ostali sportoviSRPSKE DAME ELIMINISANE SA EVROPSKOG PRVENSTVA: Vaterpolistkinje Srbije poražene od Hrvatske, bez plasmana u drugu fazu EP
301605826-3326685070908255-4517445640269048547-n.jpg

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir