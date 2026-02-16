Plasman na Fajnal-for obezbediće dve najbolje plasirane ekipe iz svake grupe.
TOP 8 LIGE ŠAMPIONA: Vaterpolisti Novog Beograda saznali rivale, čeka ih žestoka borba za F4
Vaterpolisti Novog Beograda igraće protiv Breše, Barselonete i Olimpijakosa u Grupi A Top 8 faze Lige šampiona, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.
U Grupi B nalaze se ekipe Mladosti iz Zagreba, Ferencvaroša, Hanovera i Pro Reka.
Novi Beograd se u Top 8 fazu Lige šampiona plasirao nakon što je u prvoj fazi zauzeo drugo mesto u Grupi B sa skorom 3/3.
