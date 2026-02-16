NAJVEĆI TRAGIČAR ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA: Ostao bez medalje, a onda uradio nešto o čemu bruji cela planeta
Velika drama viđena je u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.
Zlatnu medalju je osvojio Loik Mejar, što je prva za Švajcarsku posle čak 49 godina.
Srebro je osvojio Austrijanac Fabio Gštrajn, a bronzu Norvežanin Henrtik Kristoferson.
Međutim, glavna priča je vezana za Atlea Lie Mekgrata. Norvežanin je bio najveći favorit, što je i pokazao u prvoj trci kada je ostvario najbolje vreme.
Međutim, vodeći posle prve trke, nije uspeo da završi drugu. Promašio je kapiju i tako ostao bez medalje.
I dok su svi još uvek bili u šoku, Mekgrat je uradio nešto što do sada nije niko. Bacio je štapove, skinuo skije, preskočio ogradu i otišao do šume. Tamo se bacio u sneg i zaplakao.
Pravi tragičar, pošto je imao ogromnu prednost posle prve trke i praktično je samo trebao da završi drugu trku i uzme zlato.