Velika drama viđena je u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Zlatnu medalju je osvojio Loik Mejar, što je prva za Švajcarsku posle čak 49 godina.

Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Srebro je osvojio Austrijanac Fabio Gštrajn, a bronzu Norvežanin Henrtik Kristoferson.

Međutim, glavna priča je vezana za Atlea Lie Mekgrata. Norvežanin je bio najveći favorit, što je i pokazao u prvoj trci kada je ostvario najbolje vreme.

Međutim, vodeći posle prve trke, nije uspeo da završi drugu. Promašio je kapiju i tako ostao bez medalje.

I dok su svi još uvek bili u šoku, Mekgrat je uradio nešto što do sada nije niko. Bacio je štapove, skinuo skije, preskočio ogradu i otišao do šume. Tamo se bacio u sneg i zaplakao.

Pravi tragičar, pošto je imao ogromnu prednost posle prve trke i praktično je samo trebao da završi drugu trku i uzme zlato.

profimedia-1075354876.jpg

Skijanje Izvor: Instagram