Slušaj vest

U petak je odigran večiti derbi u ženskoj odbojci, u kom je trijumf upisala ekipa Crvene zvezde 3-2, po setovima (25:19, 18:25, 19:25, 25:18, 15:13).

Međutim, utakmica je ostala upamćena po skandaloznom potezu trenera Partizana - Nenada Živanovića.

Naime, Živanović je uvredio svoje igračice, nazvavši ih pritom pogrdnim imenom...

"Znači kakve ste pi*****ne, brate, neverovatno. Boli vas k***c da igrate, da pustite ruku...", između ostalog je poručio trener.

Ko je Nenad Živanović, trene koji je uvredio odbojkašice Partizana?

Živanović je već tri godine unazad trener Partizana, odnosno ženskog tima, pošto je prethodno od 2020. do 2023. bio pomoćnik Bojanu Janiću u muškoj sekciji Partizana. Na klupi ženskog tima zamenio je Darka Zakoča.

Prošle godine je sa timom igrao četvrtfinale Superlige, a tokom karijere je bio pomoćnik i u redovima muškog odbojkaškog kluba Crvena zvezda, od 2018. do 2020. godine.

Stručnjak koji ima 44 godine važi za jednog od perspektivnijih trenera u Srbiji, ali ovakav vid komunikacije sa svojim timom je nedopustiv i naišao je na široku osudu u javnosti. Posebno jer se u ekipi nalazi osam maloletnih odbojkašica, prema podacima sajta "Volleybox".

BONUS VIDEO: